Netflix: Serie „Wednesday“ weiter auf Höhenflug

HANDOUT - Jenna Ortega als Wednesday Addams in einer Tanzszene der Netflix-Serie «Wednesday». dpa -/W Courtesy of Netflix © 2022/

Berlin -In gerade einmal zwölf Tagen gehört die von Tim Burton produzierte Mystery-Comedy-Serie „Wednesday“ schon zu den fünf erfolgreichsten Netflix-Serien der Geschichte. Die Serie mit Jenna Ortega (20) in der Hauptrolle der gleichnamigen Tochter der Addams Family schickt sich an, die meistgesehene überhaupt zu werden, wenn es so weitergeht wie bisher.