Fans der Netflix-Serie „Stranger Things“ können sich freuen: Die Science-Fiction-Mystery-Saga bekommt einen Ableger. Wie der Streamingdienst am Mittwoch in Los Angeles mitteilte, wird es ein „Live-Action-Spin-off der ‚Stranger Things‘-Serie“ geben, das auf Ideen der Brüder Matt und Ross Duffer basiert. Sie haben die ursprüngliche Serie erfunden, von der zur Zeit die vierte Staffel läuft.

„Stranger Things“ ist eines der populärsten Netflix-Angebote überhaupt. Es geht darin um eine Gruppe von Jugendlichen in einer fiktiven US-Stadt, die gegen Monster aus einer anderen Dimension kämpfen müssen. Die Duffer-Brüder haben bereits deutlich gemacht, dass die fünfte auch die letzte Staffel sein wird.

Im Februar deuteten sie allerdings bereits an, dass die Fans der Serie nach der letzten Staffel nicht verzweifeln müssen. In einem offenen Brief an ihre Fans schrieben sie, dass es „mehr aufregende Geschichten in der Welt von ‚Stranger Things‘ zu erzählen“ gebe.

Hochkarätiger Regisseur produziert Spin-off

Netflix bestätigte nun die Produktion einer anderen Serie „in der Welt und Mythologie von ‚Stranger Things‘“. Stephen Daldry, bekannt durch die Royals-Saga „The Crown“, werde Regie führen.

Die neue Serie ist laut Netflix Teil eines „umfassenden Vertrags“ mit Matt und Ross Duffer für neue Strorys. Die beiden Brüder seien „außergewöhnlich einmalig talentiert“ und es sei „kein Zufall, dass ‚Stranger Things‘ den Zeitgeist getroffen hat, um das monumentale Popkultur-Phänomen zu werden, das es heute ist“, erklärte Netflix-Chef Ted Sarandos.