Die Gaspipeline Nord Stream 1 wird derzeit nicht mit russischem Gas beliefert. In Deutschland wird bereits überlegt, wie die Bevölkerung bei Gasknappheit möglichst gut durch den Winter kommt. In einem Interview mit dem ZDF äußerte sich nun der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, zur Lage.

„Wir haben aus Russland ganz unterschiedliche Signale“, sagte der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, im ZDF-Morgenmagazin. Zeitweise hieß es von russischer Seite aus, man könne nach der Reparatur der Turbine wieder wesentlich mehr Gas liefern. Es habe allerdings auch „sehr martialische Ansagen aus dem Kreml“ gegeben. „Ehrlich gesagt, es weiß keiner“, so Müller.

Sollte wirklich gar kein Gas mehr aus Russland kommen, befürchtet Müller eine schwierige Versorgungslage in Deutschland. Solch ein „worst case“ „sieht leider sehr, sehr schlimm aus, muss man deutlich sagen“, sagte er im ZDF.

Spürbare Einschränkungen gebe es schon heute, so Müller. „Die Preise sind in der Industrie schon angekommen, bei den privaten Haushalten schlagen sie jetzt auch schon vereinzelt durch.“ Müller appelliert daher an die Bevölkerung, Gas zu sparen.