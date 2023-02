Neu-Hohenschönhausen: Erneut Kellerverschläge in Flammen

Im Berliner Ortsteil Neu-Hohenschönhausen standen am frühen Morgen Kellerverschläge in Flammen. Die Feuerwehr war mit über 50 Kräften vor Ort.

In Berlin-Neu-Hohenschönhausen hat es am Donnerstagmorgen gegen 5 Uhr gebrannt. In der in der Zingster Straße standen erneut Kellerverschläge in Flammen. Laut einem Bericht von vor Ort war die Feuerwehr mit etwa 56 Einsatzkräften vor Ort, verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist derzeit unbekannt.

Anfang des Monats brannte es bereits in der Zingster Straße. Im zwanzigsten Obergeschoss eines Hochhauses stand ein Verschlag auf dem Dachboden in Flammen. Dichter Rauch stieg damals auf, die Feuerwehr konnte den Brand jedoch schnell löschen.