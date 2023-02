Neu-Hohenschönhausen: Fußgängerin bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Eine 44-jährige Frau will gegen 5.35 Uhr die Zingster Straße in Berlin überqueren. Ein Autofahrer erfasst sie. Nur eine Not-OP rettet ihr später das Leben.

Ein Rettungswagen in Berlin imago/Frank Sorge

Bei einem Unfall in Berlin-Lichtenberg im Ortsteil Neu-Hohenschönhausen ist am Montagmorgen eine Fußgängerin lebensbedrohlich verletzt worden. Wie die Polizei Berlin mitteilt, soll die 44-Jährige nach ersten Erkenntnissen gegen 5.35 Uhr die Zingster Straße überquert haben. Sie wurde dabei von einem 61-jährigen Autofahrer angefahren, der in Richtung Ribnitzer Straße unterwegs war.

Alarmierte Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen und notoperiert werden musste. Die Ermittlungen der Polizei Berlin zum genauen Unfallhergang dauern an