In Neu-Hohenschönhausen ist ein Streit zwischen einem Mann und einer Vierergruppe in einem Waschsalon an der Landsberger Allee eskaliert. Bei dem Vorfall am Sonntagnachmittag wurde auch eine unbeteiligte Seniorin verletzt, wie nun die Polizei mitteilt.

Nach ersten Erkenntnissen stritt ein 21-jähriger Mann mit einer vierköpfigen, ihm flüchtig bekannten Gruppe im Alter von 26, 29, 30 und 35 Jahren. Im Zuge der Auseinandersetzung wurde von dem 21-Jährigen ein Tierabwehrspray eingesetzt, was eine 80-jährige Frau verletzte. Sie erlitt Augenreizungen und Kreislaufprobleme, welche im Krankenhaus ambulant behandelt wurden.

Streit im Waschsalon: Junger Mann droht mit Klappmesser

Der junge Mann zog während der Auseinandersetzung außerdem ein Klappmesser, entfaltete dieses allerdings nicht. Anschließend versuchte er gemeinsam mit seiner 20-jährigen Begleiterin die Tür des Waschsalons von innen zuzuhalten. Durch das Drücken der Personen von außen ging die Scheibe schließlich zu Bruch. Die beiden Personen im Innenbereich erlitten dabei Verletzungen an den Armen und wurden ambulant behandelt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden alle Beteiligten vor Ort entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.