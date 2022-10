Neuartiges Mikroskop: Zukunftspreis für Thüringer Forscher Ein neues Mikroskop, eine Turbo-Ladestation für E-Autos und eine verbesserte Bestrahlungstherapie - drei Forscherteams waren für einen angesehenen Preis des ... dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (r) mit den Gewinnern des Deutschen Zukunftspreises 2022. Christophe Gateau/dpa

Berlin -Großer Erfolg für die Entwickler eines neuartigen Mikroskops: Drei Forscher sind mit einer der bedeutendsten Ehrungen der deutschen Wissenschaft ausgezeichnet worden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verlieh die renommierte Auszeichnung am Mittwochabend in Berlin an die Physiker Thomas Kalkbrenner, Ralf Wolleschensky und Jörg Siebenmorgen. Sie entwickelten die Mikroskop-Technik bei Carl Zeiss Microscopy in Jena.