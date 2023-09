Neubrandenburg: Sechsjähriger nahe Bolzplatz erstochen – viele Fragen offen

Die Polizei in Neubrandenburg (Mecklenburg-Vorpommern) ermittelt wegen Totschlags an einem Sechsjährigen und geht dabei mehreren Ermittlungsansätzen nach. Der Junge war am Donnerstagabend in der Nähe eines Bolzplatzes in Pragsdorf von Feuerwehrleuten mit „massiven Verletzungen am Oberkörper“ in einem Gebüsch liegend gefunden worden, wie die Polizei mitteilte. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos.

Der Sechsjährige wurde erstochen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in Neubrandenburg mitteilten. Das habe die Obduktion ergeben. Die genaue Tatwaffe sei aber noch unbekannt. Eine schon am Abend erfolgte Durchsuchung nach einer Stichwaffe in dem Ort sei erfolglos verlaufen. „Es sind zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort, die mit Hunden nach dem Tatmittel suchen“, sagte eine Polizeisprecherin. Das müsse es nicht zwangsläufig ein Messer sein. Bis zum Freitagabend gab es keinen neuen Sachstand. „Die Ermittlungen laufen“, so eine Polizeisprecherin auf Anfrage.

Eltern hatten ihr Kind am Donnerstag als vermisst gemeldet

Die Eltern hatten ihren Sohn am Donnerstag als vermisst gemeldet, weil er am Nachmittag nicht wie vereinbart vom Spielen nach Hause gekommen war. Polizei, Feuerwehr und Anwohner hatten daraufhin nach dem Kind gesucht. Dabei kamen auch Suchhunde und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Unter den Suchenden war auch der Bürgermeister des 580-Einwohner-Ortes, Ralf Opitz. „Ich hatte mich auch an der Suche beteiligt – bis die Kameraden den schrecklichen Fund gemacht haben“, sagte der 54-Jährige.

Ob der Fundort auch der Tatort sei, sei noch unklar, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der Fundort liegt im Dorf unweit eines Sees, an dem sich auch ein Bolzplatz befindet, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft weiter. Die Polizei habe dort viele Spuren gesichert. Das Gelände sei abgesperrt worden.

Polizistinnen und Polizisten sind für Befragungen und Untersuchungen in Pragsdorf. Bernd Wüstneck/dpa

Pragsdorf: Junge war gerade eingeschult worden

Im Ort, der an der Bundesstraße 104 östlich von Neubrandenburg liegt, liefen bereits intensive Befragungen. „Die Anteilnahme und die Aussagebereitschaft sind sehr hoch – das muss nun erst mal verschriftlicht werden“, sagte eine Polizeisprecherin dazu. „Gestern ist da schon viel gelaufen, heute geht das auf Hochtouren weiter.“ Hinweise zum Motiv oder zum Tathergang seien deshalb zunächst weiter unklar. Von Streitigkeiten bereits im Vorfeld war der Sprecherin nichts bekannt. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte dazu, dass noch nicht klar sei, ob man in kurzer Zeit einen Verdächtigen finden könne.

Dem Bürgermeister zufolge war der Junge gerade eingeschult worden und ging in die erste Klasse. In dem kleinen Ort leben seinen Angaben zufolge überdurchschnittlich viele Kinder. Auf der Facebook-Seite wurde auch auf eine Spendenaktion für die Familie des toten Kindes hingewiesen.

Viele Menschen bei Gedenken an toten Jungen in Kirche Pragsdorf

Mit einem stillen Gedenken haben zudem die Bewohner in Pragsdorf am Freitagabend an den getöteten Sechsjährigen aus dem Dorf erinnert. Etwa 200 Menschen kamen in die Kirche, um den betroffenen Eltern ihre Anteilnahme zu zeigen, sagte Pastor Heye Osterwald. Das Gotteshaus sei – im Beisein der Eltern des getöteten Jungen – bis auf den letzten Platz gefüllt gewesen. Zu dem Gedenken hatte die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Alt Käbelich-Warlin eingeladen, zu der Pragsdorf gehört.

Zu Beginn sprach der Pastor ein Gebet und wenige einführende Worte, danach gingen Leute nach vorn, entzündeten ruhig Kerzen und stellten sie auf den Altar, wo auch Blumen abgelegt wurden. Anschließend unterhielten sich einige vor der Kirche, andere gingen schweigend nach Hause. „Die Menschen haben gezeigt, dass sie die Eltern mit ihrer Trauer nicht allein lassen“, sagte Pragsdorfs Bürgermeister Ralf Opitz