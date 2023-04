Neue Details zur Krönung von Charles: Buckingham-Palast enthüllt Emoji

Das königliche Paar wird eine deutlich kürzere Prozessionsroute nehmen als Queen Elizabeth. Dafür steigen sie in eine 260 Jahre alte Kutsche.

Eine neues Krönungs-Emoji, eine kürzere Prozession und mehr Komfort in der Kutsche: Die britische königliche Familie hat weitere Details über die feierliche Krönung des britischen Königs Charles III. am 6. Mai enthüllt. Anlässlich des historischen Ereignisses werde es ein neues Emoji geben, dessen Design auf der legendären Edwardskrone basiere, erklärte der Buckingham-Palast am Sonntag. Das Motiv wird demnach bei der Nutzung von bestimmten Schlagwörtern (Hashtags) im Onlinedienst Twitter angezeigt.

Neues Emoji anlässlich der Krönung von Charles III. Buckingham Palace/AP

Bereits Charles' Mutter, die verstorbene Königin Elizabeth II., hatte die Edwardskrone, das Herzstück der britischen Kronjuwelen, bei ihrer Krönung im Jahr 1953 getragen. Für ihren Sohn ist das wertvolle Stück nun sieben Jahrzehnte später angepasst worden.

Schon aus Anlass des Platin-Thronjubiläums von Königin Elizabeth im vergangenen Jahr hatte es einen passenden Emoji gegeben: einen Krone tragenden Corgi, die Lieblingshunderasse der damaligen britischen Monarchin.

Charles und Camilla nehmen 260 Jahre alte Kutsche

Überdies bestätigten die jüngsten veröffentlichten Pläne für die Krönung eine weniger aufwendige Zeremonie als bei den Feierlichkeiten im Jahr 1953. König Charles und Königin-Gemahlin Camilla werden demnach bei der Krönungsprozession eine kürzere Strecke nehmen und überdies nur auf der Rückkehr von der Westminster Abbey in London zum Buckingham-Palast die 260 Jahre alte goldene Staatskutsche nehmen. Auf dem Hinweg zur Krönungsmesse werden sie in einer jüngeren, bequemeren Staatskutsche gefahren, die über Stoßdämpfer, Heizung und Klimaanlage verfügt.

Um 11 Uhr (Ortszeit, 12 Uhr MESZ) soll der Gottesdienst beginnen – und allen Erwartungen nach deutlich kürzer werden als die fast dreistündige Zeremonie zur Krönung von Königin Elizabeth II.