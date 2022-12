Neue Deutsche Welle-Star: Polizei durchsucht Haus von Markus Mörl

Ein anonymer Brief wies die Polizei darauf hin, dass der „Ich will Spaß“-Sänger im Keller Drogen anbauen soll. Mörl ist in der kommenden Staffel des „Dschungelcamps“ zu sehen.

Die Polizei hat den Wohnsitz des Neue Deutsche Welle-Stars Markus Mörl im hessischen Bad Camberg durchsucht. Wie die Bild-Zeitung berichtete, ermittelte die Staatsanwaltschaft Limburg gegen Mörl wegen „illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln“.

Informationen der Zeitung zufolge durchsuchten fünf Beamte das Haus des Sängers, darunter den Keller in dem offenbar die Drogen vermutet wurden, sowie das Schlafzimmer von Mörl und seiner Frau. Offenbar erhielt die Polizei im Voraus einen anonymen Brief. Darin hieß es: „Markus Mörl hat im Keller Drogen angebaut.“ Das Verfahren wurde mittlerweile eingestellt.

Mörl ab Januar im „Dschungelcamp“ zu sehen

Markus Mörl wurde Anfang der 1980er Jahre als Markus in der Neuen Deutschen Welle bekannt. Die Single „Ich will Spaß“ erreichte die Spitze der Charts und machte ihn zu einem der beliebtesten Künstler des Genres. Der Sänger wird in der kommenden Staffel der RTL-Reality-Sendung „Das Dschungelcamp“ teilnehmen. Sie startet am 13. Januar.