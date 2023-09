Kombucha-Tee soll Verdauungsprobleme lösen oder auch Entzündungen bekämpfen. Dem asiatischen Trendgetränk werden seit Jahren allerlei positive Eigenschaften zugesprochen. Seine Basis könnte nach neuen Erkenntnissen der Weltraumorganisation Esa nun sogar im Weltall von Nutzen sein. Wie eine aktuelle Esa-Studie nahelegt, könnten Kombucha-Kulturen womöglich Menschen in Zukunft dabei helfen, auf dem Mars oder dem Mond zu überleben.

Eines der größten Probleme für menschliches Leben im All ist die kosmische Strahlung, die etwa von der dünnen Atmosphäre des roten Planeten kaum abgehalten wird. Für Menschen ist die Strahlung auf Dauer hochgefährlich, denn sie kann zu Zellschäden, Mutationen oder dem Absterben von Zellen führen, wie es im Portal Welt der Physik heißt. Bakterienkulturen, die auch zur Herstellung von Kombucha genutzt werden, könnten nach den neuen Erkenntnissen der Esa dabei helfen, ein wirksames Strahlenschutzprogramm zu entwickeln.

Esa-Wissenschaftler: Mikroorganismen könnten Sauerstoff produzieren

Die Esa beruft sich in ihrer Mitteilung auf Experimente, die in ihrer „Expose“-Einrichtung auf der Internationalen Raumstation (ISS) durchgeführt wurden. Darin wollten die Forscher herausfinden, ob und wie Bakterien im Weltraum und unter simulierten Bedingungen auf dem Mars überleben können. Dafür wurden Proben an der Außenseite der Raumstation platziert.

Die Ergebnisse zeigten, dass Mikroorganismen, die auch bei der Herstellung von Kombucha-Tee eine Rolle spielen, in der Lage waren, ihre DNA zu reparieren und die Zellteilung fortzusetzen, nachdem sie der kosmischen Strahlung ausgesetzt waren, wie die Esa berichtet. Das Cyanobakterium widerstand demnach sogar den zerstörerischen Eisenionen, die erhebliche Zellschäden verursachen. Wie genau dieser Mechanismus funktioniert, sei noch nicht umfassend geklärt.

Doch auch ein zweiter Faktor macht die Kombucha-Kulturen für die Forschenden interessant. Sie seien in der Lage, Sauerstoff zu produzieren. Die Esa-Wissenschaftlerin Nicol Caplin sagte dazu: „Dank ihrer Fähigkeit, Sauerstoff zu produzieren und als Biofabriken zu fungieren, könnte diese Biotechnologie künftige Weltraummissionen und die Erforschung des Weltraums durch den Menschen erheblich verbessern.“ Das bedeutet: Wenn die sauerstoffproduzierenden Kräfte der Mikroben im Weltraum nutzbar gemacht werden können, müssten die Astronauten Sauerstoff womöglich nicht mehr aus einer anderen Quelle gewinnen.

Petra Rettberg, Leiterin der Astrobiologie des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR), resümiert: „Die Kulturen zeigen ein großes Potenzial, um eine langfristige menschliche Präsenz auf dem Mond und dem Mars zu unterstützen.“ Die Kombucha-Kulturen könnten somit bei einer nächsten Mondmission der Weltraumorganisation mit an Bord sein – zunächst jedoch nur für weitere Tests.