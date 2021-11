Berlin - Der Berliner Senat eröffnet im Osten der Stadt weitere Corona-Impfzentren. Im Ringcenter an der Frankfurter Allee wird die Impfkapazität deutlich erweitert. Von bisher 250 Impfungen täglich sollen ab Freitag 1000 Impfungen möglich sein. Weitere Impfzentren öffnen in den nächsten Tagen in Karlshorst und im Freizeitforum Marzahn, wie die Gesundheitsverwaltung der Berliner Zeitung bestätigt.

In Karlshorst wird die Trabrennbahn als Impfzentrum genutzt – mit 1000 Impfungen täglich. Angestrebter Start ist der 3. Dezember. Am Montag geht laut Plan das Impfzentrum im Freizeitforum Marzahn in Betrieb – mit 600 Impfungen täglich. Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen sollen möglich sein.

Wie Lichtenbergs Bürgermeister Michael Grunst (Linke) sagt, werden seit Kurzem auch mehr Impfungen im Lindencenter in Hohenschönhausen angeboten.