Neue Konkurrentinnen für Klums Topmodels Das dürfte für Ärger sorgen: In der nächsten Folge gibt es Zuwachs bei den Model-Anwärterinnen. Die Begeisterung bei den Kandidatinnen hält sich in Grenzen. dpa

München -Der Model-Nachwuchs bei „Germany's Next Topmodel“ bekommt unerwartete Konkurrenz: In Folge acht der ProSieben-Show werden nächste Woche überraschend neue Kandidatinnen dazukommen, wie Heidi Klum in der am Donnerstagabend ausgestrahlten Episode ankündigte: „Was die anderen backstage noch nicht wissen, ist, dass noch einige dazukommen. Ich bin gespannt, wie die anderen reagieren werden.“