Neue Mitarbeiter-Proteste beim RBB: Programmausfälle drohen am Samstag

Freie Beschäftigte des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) wollen mit einer neuen Protestaktion Druck auf den Sender ausüben. Damit stünden ab Samstag erneut Programmausfälle und ein Ausweichen auf Archivmaterial bevor, teilte die RBB-Freienvertretung am Freitag in Berlin mit. Mehr als 350 freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten sich für eine Woche gemeinsam „in den Urlaub“ abgemeldet und würden in dieser Zeit keine Dienste für den Sender übernehmen. Ziel der Aktion sei unter anderem, eine bessere Bezahlung zu erreichen.

In einem offenen Brief der freien Beschäftigten an die künftige RBB-Intendantin Ulrike Demmer heißt es, die Stimmung im Sender habe einen neuen Tiefpunkt erreicht. „Es tut uns sehr leid, wenn wir dem RBB-Publikum nicht die bestmöglichen Sendungen bereitstellen können“, heißt es dort weiter: „Es tut uns leid für unsere angestellten Kolleginnen und Kollegen, die in der Woche unsere Arbeit miterledigen müssen, so gut das eben geht. Aber einfach so weitermachen können wir, werden wir nicht.“

Die freien Beschäftigten hätten die RBB-Krise nicht verursacht, heißt es weiter in dem offenen Brief: „Wir wollen gute Arbeit leisten und brauchen dafür gute Bedingungen.“ Dafür seien auch faire Honorare und „gleiches Geld für gleiche Arbeit“ nötig, und das nicht in ferner Zukunft, sondern zeitnah. „Wir arbeiten für den RBB wie Angestellte und auch wir brauchen in der Krise soziale Sicherheit und Schutz“, betonen die freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.