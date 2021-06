Berlin - Eine neue Nachtzugverbindung wird Berlin in den Sommermonaten mit den skandinavischen Hauptstädten Stockholm und Kopenhagen verbinden. Wie das französische Bahnunternehmen Transdev am Mittwoch mitteilte, wird der Zug ab Sonntag bis zum 4. September täglich fahren, danach sind bis Ende Oktober mehrere Fahrten pro Woche geplant. Transdev und seine schwedische Tochter Snälltåget, die die Strecke anbietet, hätten die Ambition, den Nachtzugverkehr in Europa wiederzubeleben, ohne dabei auf staatliche Zuschüsse angewiesen zu sein.

Die Abfahrt in Berlin ist für 19.02 Uhr vorgesehen, in Hamburg für 23.26 Uhr. Die dänische Hauptstadtregion wird am folgenden Morgen erreicht. Um 6.38 Uhr soll der Nachtzug in Høje-Taastrup, das zwischen Roskilde und Kopenhagen liegt, eintreffen. Malmö wird laut Fahrplan um 7.40 Uhr erreicht, Stockholm um 14.25 Uhr. Weitere Stopps sind unter anderem in Södertälje, Norrköping, Linköping, Nässjö, Alvesta, Hässleholm, Eslöv und Lund vorgesehen.

Nach Angaben von Transdev und Snälltåget handelt es sich um die erste Nachtzugverbindung seit den 1990er-Jahren, die regelmäßig zwischen Schweden, Dänemark und Deutschland verkehrt. Sie hält demnach auch im südschwedischen Malmö sowie in Hamburg.