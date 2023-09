Die Klimaschutzgruppe Letzte Generation hat am Donnerstagmorgen erneut den Berliner Berufsverkehr blockiert. Wie die Gruppe mitteilt, behindern Aktivisten aktuell Autos auf verschiedenen Hauptverkehrsstraßen mit einer neuen Protestform: Laufblockaden.

19 Orte sind laut Letzter Generation am Morgen betroffen, unter anderem die Torstrasse/Ecke Schönhauser Allee, wie es laut Zeugen-Berichten auf Twitter heißt. Wie die Polizei Berlin jedoch auf Twitter mitteilte, konnten einige Laufblockaden verhindert werden.

Diese Straßen sind laut Polizei aktuell von Laufblockaden betroffen: Koloniestraße/Osloer Straße

Petersburger Straße/Mühsamstraße

Brandenburgische Straße

Tempelhofer Damm

Bornholmer Straße

Torstraße

Laufblockaden der Letzten Generation: Das steckt dahinter:

In ihrer Mitteilung erläutern die Aktivisten: „Bei den sogenannten Laufblockaden gehen die Demonstrant:innen bei Grün auf die Straße und legen ihre orange leuchtenden Warnwesten an. Anstatt sich dann wie gewöhnlich niederzusetzen und gegebenenfalls anzukleben, gehen sie langsam in Fahrtrichtung.“ Dabei hielten die Klimaschützer Schilder mit der Aufschrift: „Weg von fossil, hin zu gerecht“ in die Luft. Autos müssten langsam hinter den Aktivistinnen und Aktivisten herfahren.