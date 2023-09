Neue Radwege auf der Schönhauser Allee: Heute starten die Bauarbeiten

Der lange geplante Umbau der Schönhauser Allee hat an diesem Montag begonnen. Hier entstehen nach Angaben der Senatsverkehrsverwaltung neue geschützte Radfahrstreifen, breitere Gehwege und mehr Lieferzonen.

Die geplanten Radfahrstreifen erstrecken sich auf einer Länge von rund 720 Metern zwischen Eberswalder/Danziger Straße und Gleimstraße/Stargarder Straße. Auf beiden Seiten soll jeweils auf der rechten Spur ein Radstreifen mit einer Breite zwischen 2,20 und 2,50 Meter entstehen. Die Radfahrer können sich künftig sicherer mit ausreichend Abstand überholen und ohne Hindernisse fahren, heißt es. Darüber hinaus können die Gehwege verbreitert werden, weil die bisherigen Hochbordradwege immer noch auf dem Gehwegbereich zu finden sind.

Schönhauser Allee: Bauarbeiten sollen Ende 2023 abgeschlossen sein

Für die künftige Trennung des Radfahrstreifens vom Autoverkehr werden Betonborde verwendet. Der Umbau trägt damit zu mehr Verkehrssicherheit bei. Die Anzahl der Lieferzonen wird von sechs auf elf erhöht. Davon profitiert der Wirtschaftsverkehr. Die Bauarbeiten beginnen an der Ostseite der Schönhauser und werden dann auf der Westseite fortgesetzt. Bis Ende 2023 soll das Bauprojekt abgeschlossen sein.

Gute Nachrichten für den Radverkehr: Ab dem 4.9. beginnt die Straßenumgestaltung auf der #SchönhauserAllee in #PrenzlauerBerg. Auf einer Länge von 720 Metern wird der Straßenraum neu verteilt, der Rad- und Fußverkehr bekommen mehr Raum.

Autofahrer müssen mit Einschränkungen rechnen: In der Bauphase sind in den jeweiligen Abschnitten verkehrliche Einschränkungen notwendig. In den Bauabschnitten wird der Radverkehr über die rechte Fahrspur geführt. Dem Autoverkehr steht die linke Fahrspur zur Verfügung. Während der gesamten Bauzeit ist das Abbiegen in und aus der Gneiststraße für den Autoverkehr nicht möglich.