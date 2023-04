Neue Runde im „Kampf der Realitystars“: Teamplay in Thailand Runde vier im „Kampf der Realitystars“: Auf RTLzwei startet die neue Staffel des C-Promi-Wettkampfs im thailändischen Strandparadies - mit bewährten Protagon... Britta Schultejans , dpa

München -RTLzwei läutet eine neue Runde im „Kampf der Realitystars“ ein. Am Mittwoch (12.4., 20.15 Uhr) startet die neue Staffel der Show mit wahren Veteranen ihres Faches: Neben „Bachelor“ Paul Janke (41) sind auch DJane Giulia Siegel (48) und „Dschungelcamp“-Legende Sarah Knappik (36) dabei. „Das ist der beste Cast aller Zeiten von allen Casts, die noch kommen werden“, sagt sie in Folge eins in Anlehnung an eines ihrer berühmten Dschungel-Zitate.