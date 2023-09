Eine neue Studie der American Heart Association hat Hinweise darauf gefunden, dass seit Jahrzehnten die Messung des Bluthochdrucks falsch durchgeführt worden sein könnte. Der Vorgang geschieht bislang vornehmlich im Sitzen. An dieser Praxis kommen nun mit den Ergebnissen der aktuellen Untersuchung Zweifel auf.

Für ihre Studie analysierten die Forschenden aus den USA die Gesundheitsdaten von 11.369 Erwachsenen, die im Rahmen einer anderen Langzeitstudie („Atherosclerosis Risk in Communities“) erhoben worden waren. Dabei zeigte sich, dass 16 Prozent der Probanden bei der Messung im Sitzen keinen erhöhten Blutdruck aufwiesen – sehr wohl aber, als die Messung im Liegen durchgeführt wurde.

Bei Teilnehmenden, bei denen der Blutdruck sowohl im Sitzen als auch im Liegen zu hoch war, wurden erhöhte Risiken für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und für einen vorzeitigen Tod festgestellt. Doch überraschenderweise zeigten sich nahezu die gleichen Ergebnisse für Patientinnen und Patienten, bei denen nur im Liegen ein erhöhter Blutdruck festgestellt wurde. Als „erhöht“ zählte dabei ein Wert von 130/80 mm Hg oder höher.

Bei Messung nur im Sitzen: Bluthochdruck könnte übersehen werden

Demnach könnte bei vielen Menschen ein erhöhter Blutdruck trotz regelmäßiger Messung einfach übersehen worden sein, wenn die Untersuchung ausschließlich im Sitzen stattfand. „Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass Menschen mit bekannten Risikofaktoren für Herzkrankheiten und Schlaganfälle davon profitieren können, wenn sie ihren Blutdruck in Rückenlage messen lassen“, so Studienautor Duc M. Giao.

Vor einer Generalisierung ihrer Ergebnisse warnen die Autoren in ihrer Publikation jedoch. Die Datenbasis beziehe sich ausschließlich auf Erwachsene im Alter von 45 bis 65 Jahren. Sie raten daher zu einer Überprüfung ihrer Studienergebnisse bei älteren Menschen.

In Deutschland leiden laut Robert-Koch-Institut (RKI) rund 20 Millionen Menschen an Bluthochdruck. Dabei handelt es sich um den größten Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die in Deutschland für die meisten Todesfälle verantwortlich sind.