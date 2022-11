Neue Touristen-Abzocke: Spanische Polizei warnt vor falschen Euro-Münzen

Die spanische Polizei warnt vor Betrügern, die mit falschen Euro-Münzen gezielt Touristen reinlegen. Kriminelle Banden nutzen dafür Hartgeld aus Nicht-EU-Staaten, die der 2-Euro-Münze sehr ähnlich sehen. Einem Tweet der Guardia Civil zufolge wird versucht, mit türkischen Lira-Münzen an europäisches Geld zukommen. Touristen werden dabei regelrecht überrumpelt und zum Tausch gedrängt.

Laut den spanischen Behörden sehen die von den Betrügern verwendeten Lira-Münzen der europäischen 2-Euro-Münze sehr ähnlich. Sie haben allerdings nur einen Wert von umgerechnet 32 Cent. Der Unterschied sei aber leicht zu erkennen, so die Guardia Civil. Auf der Lira-Münze steht beispielsweise „Türkiye Cumhuyireti“, was übersetzt Republik Türkei bedeutet, auf der anderen Seite der Münze ist ein Halbmond und der Schriftzug „Yeni Turk Liresi“ zu lesen.

¡¡Ojito!!

Estas son liras turcas

Las pasan por 2 euros por su parecido y realmente valen 0,32 €#Quenotelacuelen pic.twitter.com/cg9bAcKiI8 — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) November 13, 2021

Für die Masche werden aber auch noch andere Münzen in den Umlauf gebracht. So sollen die Banden auch argentinische 2-Peso-Münzen nutzen, die lediglich einen umgerechneten Wert von 0,024 Euro. Wer sich das Geldstück also als 2-Euro-Münze verkaufen lässt, macht einen großen Verlust.

Spaniens Polizei hatte bereits vor einiger Zeit auf Twitter davor gewarnt, dass auch eine ägyptische Münze für die kriminellen Tauschgeschäfte benutzt wird, die dem 2-Euro-Stück sehr ähnlich sieht. Auf der Münze ist jedoch groß das Bild von Pharao Tutanchamun zu sehen, außerdem steht der englische Schriftzug „One Pound“ darauf. Diese Münze ist umgerechnet jedoch nur 0,049 Euro wert.