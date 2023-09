Neue Unterbrechung auf der U2 in Berlin: Züge fahren einfach durch

Nach der monatelangen Unterbrechung auf der U-Bahnlinie 2 zwischen Senefelderplatz und Klosterstraße fahren die Züge wieder. Seit Montag läuft der Verkehr wie gewohnt. Doch die Freude der Berliner währt nicht lange.

Ab Montag, den 4. September, hält die U2 stadteinwärts nicht mehr am Senefelderplatz, die Züge fahren einfach durch. Fahrgäste werden gebeten, am Rosa-Luxemburg-Platz auszusteigen und eine Station zurückzufahren. Ein Sprecher der BVG erklärt die Sperrung auf Anfrage der Berliner Zeitung mit Bauarbeiten an der Bahnsteigkante. Die Unterbrechung geht noch bis zum 22. Dezember.

U2 war ab dem 7. Oktober 2022 unterbrochen

Dabei haben die Fahrgäste eine lange Leidenszeit hinter sich, die erst an diesem Montag emdete: Mehr als 300 Tage dauerte die Teilsperrung der U2 ab Alexanderplatz- seit dem 7. Oktober 2022 war der Verkehr der U2 am Alex stark eingeschränkt. Zwischen Senefelderplatz und Klosterstraße fuhren die Züge nur auf einem Gleis im Pendelverkehr - und das statt des auf der U2 üblichen 5-Minuten-Takts nur alle 15 Minuten.

Grund für die Teilsperrung war eine Hochhausbaustelle des Unternehmens Covivio. Durch die Bauarbeiten sackten die benachbarten Tunnelröhren der U-Bahn einige Zentimeter ab. In den vergangenen Monaten wurde Zement in den Untergrund gepumpt, um den Tunnel zu stabilisieren. Anschließend wurden die Gleise repariert.

Die Sanierungsarbeiten sollen rund zehn Millionen Euro gekostet haben, die von Covivio übernommen wurden.