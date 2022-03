An der belarussisch-ukrainischen Grenze hat eine neue Verhandlungsrunde von Vertretern Russlands und der Ukraine begonnen. Die belarussische Nachrichtenagentur Belta veröffentlichte am Montag im Internetdienst Telegram ein Foto der Delegationen beider Seiten. Auch die russische Nachrichtenagentur Interfax hatte den Verhandlungsbeginn gemeldet. Von ukrainischer Seite gab es zunächst keine Bestätigung. In den Gesprächen solle es um die Einrichtung humanitärer Korridore gehen.

Beide Seiten hatten sich zwar bereits bei ihrem zweiten Treffen am vergangenen Donnerstag auf Fluchtkorridore verständigt. Am Wochenende waren aber gleich zwei Anläufe für Evakuierungen von Bewohnern der Stadt Mariupol im Südosten der Ukraine gescheitert. Beide Seiten warfen sich vor, gegen eine vereinbarte Waffenruhe verstoßen zu haben. Auch am Montag kam eine geplante Rettung von Zivilisten aus umkämpften Städten nicht voran.

Als Bedingung für eine Einstellung der Gefechte fordert Russland, die Ukraine müsse sich in ihrer Verfassung für neutral erklären. Zudem müsse Kiew die annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim als russisch sowie die Separatistengebiete als unabhängig anerkennen.