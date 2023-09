Neue Waffenpartner: Putin und Kim Jong-un planen Treffen in Russland

Einem Bericht der New York Times zufolge ist Russland bei der Suche nach einem neuen Waffenpartner fündig geworden. Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un plant demnach, noch in diesem Monat nach Russland zu reisen, um sich mit Präsident Wladimir Putin zu treffen.

Bei dem Besuch soll vor allem eine militärische Kooperation besprochen werden, um Russland mit mehr Waffen für den Ukraine-Krieg auszustatten. Die New York Times beruft sich auf amerikanische und verbündete Beamte.

Putin will Artilleriegeschosse und Abwehrraketen für den Ukraine-Krieg

Dem Bericht zufolge möchte Putin, dass Kim der Lieferung von Artilleriegeschossen und Panzerabwehrraketen an Russland zustimmt. Kim möchte dafür im Gegenzug, dass Russland Nordkorea mit fortschrittlicher Technologie für Satelliten und atomgetriebene U-Boote versorgt. Kim hofft laut den Informationen darauf, dass sein verarmtes Land neue Nahrungsmittelquellen erschließen kann.

Beide Staatsoberhäupter werden sich auf dem Campus der Föderalen Universität des Fernen Ostens in Wladiwostok aufhalten, um am Östlichen Wirtschaftsforum teilzunehmen, das vom 10. bis 13. September stattfinden wird. Kim will auch den Pier 33 besuchen, an dem die Marineschiffe der russischen Pazifikflotte andocken, hieß es. Nordkorea feiert den Jahrestag seiner Gründung am 9. September.

Erst vor wenigen Tagen soll das Weiße Haus unter Berufung auf freigegebene Geheimdienstinformationen gewarnt haben, dass Putin und Kim Briefe ausgetauscht hätten, in denen ein mögliches Waffengeschäft erörtert worden sei. Ein Sprecher des Weißen Hauses sagte, die Gespräche über die militärische Zusammenarbeit zwischen Russland und Nordkorea würden „aktiv vorangetrieben“.