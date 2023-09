Neuenhagen: Teenager sprengen Fahrkartenautomaten – ein Schwerverletzter

Zwei 15-Jährige sollen in der Nacht zum Samstag in Neuenhagen (Landkreis Märkisch-Oderland) einen Fahrkartenautomaten gesprengt haben. Einer der beiden habe sich dabei schwere Verletzungen zugezogen, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der andere 15-Jährige wurde im Umfeld des Automaten festgenommen. Die Polizei ermittelt.

Die S5 war wegen des Polizeieinsatzes in Neuenhagen am Samstagmorgen für mehrere Stunden unterbrochen. Mittlerweile fährt die Bahn wieder, allerdings fällt der Halt in Neuenhagen aus. Laut der S-Bahn Berlin halten Ersatzbusse in der Bahnhofstraße Hoppegarten (Haltestelle Bus 940, 942, 943, 944, 945), in der Eisenbahnstraße in Neuenhagen (Haltestelle Bus 940) und am südlichen Bahnhofsvorplatz in Fredersdorf (Haltestelle Bus 933, 949, 951).