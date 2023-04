Neuer Anlauf für Auktion von New Yorks „Bügeleisen-Gebäude“ Das Flatiron Building gehört zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten in der US-Metropole und soll erneut versteigert werden. Hat ein Bieter dieses Mal das nöt... dpa

ARCHIV - Das Flatiron Building gehört zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten von New York. Christina Horsten/dpa

New York -Nach dem Scheitern eines ersten Verkaufsversuchs soll das berühmte New Yorker „Bügeleisen-Gebäude“ nun im zweiten Anlauf doch noch versteigert werden. Eine zweite Auktion des Flatiron Building sei geplant und werde wahrscheinlich am 23. Mai stattfinden, sagten die Organisatoren der Deutschen Presse-Agentur.