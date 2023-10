Die USA planen offenbar Artilleriegeschosse nach Israel zu liefern. Wie das Nachrichtenportal Axios unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute israelische Beamte berichtet, waren die Granaten bislang für die Ukraine vorgesehen. Konkret soll es sich um Zehntausende 155-mm-Artilleriegeschosse handeln. Dem Bericht zufolge suggerierten US-Beamte, diese Umschichtung würde keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine haben.

„Wir sind zuversichtlich, dass wir sowohl die Ukraine als auch Israel in Bezug auf ihre Verteidigungsbedürfnisse unterstützen können“, sagte ein Pentagon-Sprecher gegenüber Journalisten. Laut Bericht meldeten die israelischen Behörden einen erhöhten Bedarf an Artilleriegranaten, um die Bodenoffensive in Gaza vorbereiten zu können.

Zuvor waren Granaten für die Ukraine aus Israel abgezogen worden

Die Granatenlieferung nach Israel kehrt das bisherige Verhältnis um. Denn: Zu Beginn des russischen Angriffskrieges begannen die USA damit, 155-mm-Artilleriegeschossen aus ihren Vorräten in Israel abzuziehen, um sie der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Axios zufolge teilte das israelische Militär dem damaligen israelischen Premierminister Yair Lapid und dem damaligen Verteidigungsminister Benny Gantz mit, es sei nicht unmittelbar zu befürchten, dass Israel eine Notversorgung mit Granaten benötigen würde.



Die USA bestätigten die im Bericht aufgeführten Pläne, 155-mm-Artilleriegeschosse nach Israel zu schicken, bislang nicht offiziell. Ein namentlich nicht genannter Offizieller des US-Militärs sagte Axios, er könne keine Details zu den konkreten Waffen nennen, die nach Israel geschickt würden.