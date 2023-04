Neuer Berliner Senat: CDU bekommt das Gesundheitsressort

Das Ressort Gesundheit war über sechs Jahre in den Händen der SPD und der Grünen. Nun wird es wieder von der Union besetzt.

Eine Klinik in Berlin: Das Ressort für Gesundheit geht wieder an die CDU.

Die Berliner CDU wird nach jetzigem Stand das Ressort Gesundheit im neuen Senat besetzen. Das erfuhr die Berliner Zeitung aus Parteikreisen. Ein Sprecher der Union sagte dazu offiziell: „Wir können das weder bestätigen noch dementieren.“

Über sechs Jahre war die Senatsverwaltung Gesundheit in den Händen der SPD (Dilek Kalayci) und zuletzt bei den Grünen (Ulrike Gote). Nach 2016, damals hieß der Gesundheitssenator Mario Czaja, geht die Verwaltung wieder an die Union. Der Koalitionsvertrag wird am Montag um 11 Uhr vorgestellt. Dann ist auch offiziell bekannt, welche Partei welches Ressort erhält.

Namen werden erst nach dem SPD-Mitgliederentscheid genannt

CDU und SPD bekommen jeweils fünf Senatsposten. Die Union stellt den Regierenden Bürgermeister und den Chef der Senatskanzlei. Bekannt ist schon vor dem offiziellen Termin, dass die CDU neben dem Gesundheitsressort und dem Bildungsressort – inklusive Jugend und Familie – auch Finanzen beansprucht. Hinzu kommen das Ressort Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz sowie die Senatsverwaltung für Justiz.

Die SPD soll das Innenressort bekommen, das Ressort Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, jenes für Integration, Arbeit und Soziales und das für Wirtschaft, Energie und Betriebe.

Über konkrete Namen für die entsprechenden Senatsposten wird derzeit noch geschwiegen. Erst nach dem SPD-Mitgliederentscheid am 24. April werden sie bekanntgegeben.