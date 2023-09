Bei der Suche nach dem neuen Bundestrainer setzt der DFB auf Kompetenz und deutschsprachiger Kommunikation. Jürgen Klopp hat bereits abgewinkt, andere bringen sich nun selbst ins Spiel. Nach der Trennung von Hansi Flick und dem Kurzeinsatz von Rudi Völler ist der Deutsche Fußball-Bund unter Druck. Neun Monate vor der Heim-EM schließt Präsident Bernd Neuendorf auch den ersten ausländischen Coach der Verbandsgeschichte ausdrücklich nicht aus.

Der Deutsche Julian Nagelsmann, der Niederländer Louis van Gaal und der Österreicher Oliver Glasner dürften ganz genau zugehört haben. Denn sie erfüllen zwei von Völlers wichtigsten Kriterien. „Wichtig ist, dass es ein deutsch sprechender Nationaltrainer ist. Das ist die Basis. Und er muss ein absoluter Top-Mann sein“, erläuterte der Weltmeister von 1990.

Der Sport-Informations-Dienst gibt einen Überblick über realistische Kandidaten:

Julian Nagelsmann (36, noch beim FC Bayern unter Vertrag)

Der ehemalige Münchner Julian Nagelsmann ist wohl der erste Ansprechpartner des Verbandes, laut Sport1 soll der DFB bereits Kontakt zu ihm aufgenommen haben. Rudi Völler nennt Nagelsmann einen „absoluten Top-Trainer“. Nagelsmann steht bis 2026 aber noch beim deutschen Rekordmeister unter Vertrag. „Am FC Bayern würde es sicher nicht scheitern“, sagte allerdings Ehrenpräsident Uli Hoeneß. Die Bayern wären froh, Nagelsmann von ihrer Gehaltsliste zu bekommen. Doch es ist fraglich, ob sich Nagelsmann jetzt schon für eine Nationalmannschaft entscheidet. „Ich glaube, dass er mit 36 Jahren noch nicht so weit ist, dass er lieber die tägliche Arbeit mit einer Mannschaft will und braucht“, sagte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus.

Louis van Gaal (72, vereinslos)

Der Niederländer äußerte sich zuletzt skeptisch, da noch nie ein Ausländer den Posten des Bundestrainers bekleidete. Doch diese Bedenken wischte Bernd Neuendorf beiseite. „Wir schlagen keine Tür zu. Wir lassen diese Option ausdrücklich zu“, sagte der DFB-Präsident. Den FC Bayern führte van Gaal 2010 zum Double und ins Endspiel der Champions League. Der 72-jährige Louis van Gaal ist aber kein einfacher Charakter, dennoch schwärmen seine ehemaligen Spieler Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger von ihm. „Er hat schon viele große Schlachten gewonnen. Die Mannschaft braucht auch eine Persönlichkeit, die große Schultern hat“, sagte ARD-Experte Schweinsteiger.

Stefan Kuntz (60, Nationaltrainer Türkei

Böse Zungen würden sagen, im Gegensatz zu Hansi Flick mit Deutschland (1:4) habe der Europameister von 1996 mit der Türkei nur 2:4 gegen Japan verloren. Das hilft Stefan Kuntz aber nicht weiter. Er steht in der Kritik. Im Gegensatz zu Nagelsmann und van Gaal wäre er eine günstigere Lösung für den klammen DFB. Kuntz ist ein Sympathieträger mit verbandsinterner Kenntnis und wird geschätzt. Er führte die U21 zu zwei EM-Titeln und bewies dabei ein herausragendes Händchen für Talente, auch wenn seine Olympia-Mission 2021 in der Vorrunde scheiterte.

Oliver Glasner (49, vereinslos)

Der Österreicher gilt als exzellenter Fachmann, gewann mit Eintracht Frankfurt die Europa League und war vorher mit Wolfsburg erfolgreich. Völlers Stellenbeschreibung („ein deutsch sprechender Nationaltrainer“ und „ein absoluter Top-Mann“) trifft auf Oliver Glasner zu. Sollte der DFB ernstes Interesse haben, muss er sich aber beeilen: Glasner wird mit Olympique Lyon in Verbindung gebracht.

Wer bei den Spielen am 14. Oktober in Hartford gegen Gastgeber USA und vier Tage später in Philadelphia gegen Mexiko als zwölfter Bundestrainer auf der Bank sitzen wird? Erstmals ein Ausländer, vielleicht. „Wir schließen im Moment keine Option aus, ob deutscher oder ausländischer Trainer. Wir schlagen keine Tür zu. Wir lassen diese Option ausdrücklich zu“, sagte DFB-Präsident Neuendorf.