Neuer ICE von Berlin nach Paris: Welche Strecke wird's?

Ab Ende 2023 oder Anfang 2024 soll es eine umsteigefreie ICE-Verbindung von Berlin über Frankfurt nach Paris geben – knapp sieben Stunden soll es dauern, zunächst soll der Zug einmal täglich fahren. In naher Zukunft soll entschieden werden, ob der ICE über Karlsruhe und Straßburg oder über Kaiserslautern und Saarbrücken fährt. Bisher hieß es, dass der Zug durchs Saarland fährt, weil die andere Strecke zu stark belastet ist.

Nach Straßburg und Karlsruhe kommen nun auch Stimmen aus Lothringen. Eine Führung des Zugs über Saarbrücken komme auch dem französischen Departement Moselle zugute, sagte der Bürgermeister der Grenzstadt Forbach, Alexandre Cassaro, der Zeitung Les Dernières Nouvelles d'Alsace.

„Ich habe mit dem Bürgermeister von Saarbrücken, Uwe Conradt, gesprochen und wir sind bereit, uns gemeinsam als Politiker aus Moselle und dem Saarland für eine Fahrt über Saarbrücken einzusetzen.“ Das erhöhe die Attraktivität des Departements. „Ein Halt in Forbach wäre natürlich noch interessanter.“

Erst kürzlich hatten deutsche und französische Rathauschefs und Parlamentarier dazu aufgerufen, den geplanten ICE über Karlsruhe und Straßburg fahren zu lassen. Auch Frankreichs beigeordneter Verkehrsminister Clément Beaune hatte sich in diesem Sinne eingeschaltet.

Neuer Nachtzug zwischen Berlin und Paris möglich

Vom Fahrplanwechsel im Dezember 2023 an könnte es nach jahrelanger Pause auch wieder einen direkten Nachtzug zwischen der deutschen und der französischen Hauptstadt geben. Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) arbeiten daran, Berlin-Paris in ihr Nachtzugnetz der Marke Nightjet zu integrieren. Der neue Zug soll Sitz-, Liege- und Schlafwagen mitführen. Doch ob und wann genau er startet, ist noch nicht sicher.

Schon jetzt gibt es Umsteigeverbindungen von Berlin nach Paris. So kann man in etwas mehr als acht Stunden mit dem Intercity Expressvon der deutschen in die französische Hauptstadt reisen. Mit einmaligem Umsteigen in Frankfurt am Main reist man von Berlin im TGV nach Lyon, Avignon und Marseille. Eine Besonderheit ist die Verbindung von Köln nach Paris, auf der ausschließlich Züge des SNCF-Tochterunternehmens Thalys fahren. Für diese Schnellzüge sind spezielle Fahrkarten erforderlich.