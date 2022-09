Ihre nächste Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus können Bürgerinnen und Bürger in Berlin ab diesem Dienstag auch mit dem neuesten an die Omikron-Variante BA.4/BA.5 angepassten Impfstoff erhalten. Der Impfstoff sei für Menschen ab 12 Jahren im Impfzentrum Ring-Center verfügbar, teilten mehrere Berliner Hilfsorganisationen, darunter das Rote Kreuz, mit. „Dabei handelt es sich um das Biontech/Pfizer-Vakzin „Comirnaty Original/Omicron BA.4/5“, das den an die BA.1-Variante angepassten Impfstoff von Biontech/Pfizer ersetzt“, hieß es weiter.

Alle bisherigen Präparate würden ebenfalls weiterhin angeboten. Die Ständige Impfkommission hatte sich zuletzt bei Auffrischungsimpfungen für den bevorzugten Einsatz von an die Omikron-Variante angepassten Impfstoffen ausgesprochen, sich dabei aber sowohl auf BA.1- als auch auf BA.4/5-Impfstoffe bezogen. Da BA.1 und BA.4/BA.5 vergleichsweise eng verwandt sind, liegen nur noch kleine Unterschiede zwischen diesen beiden Präparaten.