Neuer Premierminister: Rishi Sunaks Frau ist reicher als König Charles III.

Rishi Sunak wird der neue Premierminister Großbritanniens. Dies entschied die konservative Fraktion im Unterhaus am Montag. Sunak war zuvor Finanzminister und gilt als einer der reichsten Abgeordneten im britischen Unterhaus. Wie T-Online nun berichtet, ist Sunaks Vermögen höher als das des neuen Königs, Charles III.

Der designierte Premierminister präsentiert sich in den Medien gern als Kind indischer Einwanderer. Seine Eltern emigrierten in den 1960er-Jahren nach Southampton, wo Sunak geboren wurde. Er besuchte das Eliteinternat Winchester College und später die renommierte Universität in Oxford. Vor seiner politischen Laufbahn war er als Hedgefondsmanager tätig.

Sunak und Frau auf Platz 222 der reichsten Briten

Auch Sunaks Frau, Akshata Murthy, hat ihre Wurzeln in Indien. Sunak und Murthy lernten sich beim Studium an der US-amerikanischen Eliteuniversität Stanford kennen. Murthy ist zudem die Tochter des „Gründervaters des indischen IT-Sektors“ N. R. Narayana Murthy, ein indischer Milliardär. Sie ist die reichste First Lady, die je in die Downing Street einzog.

Das Vermögen des designierten Premierministers und seiner Frau beläuft sich auf umgerechnet rund 841 Millionen Euro – sie liegen damit auf Platz 222 unter den 250 reichsten Menschen Großbritanniens. Das Privatvermögen des britischen Königs Charles III. wird hingegen nur auf 690 Millionen Euro geschätzt.

Die britische Premierministerin Liz Truss trat am Donnerstag nach nur etwas mehr als 40 Tagen im Amt zurück. Die formelle Ernennung von Rushi Sunak zum neuen britischen Premierminister soll frühestens am Dienstag stattfinden.