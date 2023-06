Neuer Prozess gegen Alexej Nawalny gestartet: Vorwurf des „Extremismus“

Kremlkritiker Alexej Nawalny sitzt in Russland bereits in Haft. Nun droht ihm eine weitere lange Gefängnisstrafe wegen „Extremismus“.

Alexej Nawalny (2.v.l) während der vorläufigen Anhörung in der Strafkolonie Melechowo Alexander Zemlianichenko/AP

Gegen den in Russland inhaftierten russischen Oppositionellen Alexej Nawalny hat ein neuer Prozess wegen des Vorwurfs des „Extremismus“ begonnen. Der Prozess begann am Montag im Hochsicherheits-Straflager IK-6 in Melechowo, wo der 46-jährige Nawalny inhaftiert ist, wie eine Reporterin der Nachrichtenagentur AFP vor Ort berichtete. Nawalny befand sich zusammen mit seinen Anwälten im Verhandlungsaal.

Für den Vorwurf des „Extremismus“ droht Nawalny eine 30-jährige Haftstrafe. Nawalny verbüßt bereits eine neunjährige Strafe in Russland. Mehr als zwei Jahre davon hat er bereits abgesessen. Insgesamt hat die Justiz sieben neue Anklagepunkte formuliert, darunter Gründung und Finanzierung einer extremistischen Organisation und Verharmlosung des Nazismus. Der Kremlgegner weist die Vorwürfe zurück.

Der Gegner von Staatschef Wladimir Putin war 2020 nach einer Vergiftung, für die er den Kreml verantwortlich macht, in der Berliner Charité behandelt worden. Nach seiner Genesung kehrte er im Januar 2021 nach Russland zurück, wurde sofort verhaftet und später zu neun Jahren Gefängnis wegen „Betrugs“ verurteilt.