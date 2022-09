Wieder gibt's einen neuen Rufbus bei der BVG. Der Muva – keine Ahnung, warum er so heißt – soll Menschen, die einen Aufzug brauchen, von U-Bahnhof zu U-Bahnhof bringen. Falls der Abfahrts- oder Ankunftsbahnhof keinen Aufzugzugang hat. „Um das Problem zu umgehen“, so steht es wörtlich in der App.

Zu Deutsch: Gehbehinderte, betagte Senioren mit Rollator und Eltern mit Kinderwagen sollen Muva rufen, wenn der Aufzug kaputt ist. Muva ... Das geht derzeit nur per App, die Hotline wird noch eingerichtet. Die Frage, die einem da automatisch in den Kopf schießt: Ist die BVG jetzt zu blöd, Fahrstühle zu reparieren? Offenbar ja.

Muva-Bus in Berlin: Mit dem Berlkönig gab es doch einen Rufbus

Mir ist unverständlich, warum die Verantwortlichen das Problem nicht direkt angehen und Fahrstühle in Bahnhöfe einbauen oder defekte Aufzüge instand setzen. Zweitens: Mit dem Berlkönig gab es doch schon einen funktionierenden Rufbus in Berlin, der eine unter Umständen nervige U-Bahn-Fahrt ersetzen konnte. Er war beliebt, günstiger als das Taxi, man konnte in der Gruppe fahren und behindertengerechte Fahrzeuge gab es auf Wunsch auch. Keine Ahnung, warum der Berlkönig jetzt durch Muva ersetzt wurde. Ich vermisse den Berlkönig und andere, die ich kenne, auch.

Stattdessen müssen sich alle jetzt die Muva-App runterladen, wenn der Aufzug im U-Bahnhof kaputtgegangen ist. Wie gewährleistet die BVG, dass alle, die Aufzug-Bedarf haben, das hinbekommen mit App und Telefon? Gerade wenn bei Fahrgästen Stressfaktoren hinzukommen, wichtige Arzttermine anstehen oder man mit dem Kind schnell in die Kita will.

Klar, einige U-Bahnhöfe stehen unter Denkmalschutz, der Einbau eines Fahrstuhls ist schwierig. Zum anderen finde ich gut, dass die BVG das Thema Barrierefreiheit überhaupt auf dem Schirm hat und angeht. Und der Muva-Bus kann auch noch mehr: Er fährt im Osten der Stadt, wo Busse und Bahnen nicht fahren. Aber die BVG kassiert sehr viel Steuergeld und ich bin als Fahrgast zahlender Kunde. Ich kann also erwarten, dass Probleme wie defekte Aufzüge direkt angegangen und nicht verlagert werden.

Außerdem klingt der Name Muva nicht cool. Ich musste sofort ans Mifa-Fahrrad aus dem Osten denken. „Mit Mifa fährt man nie verkehrt, weil Mifa überhaupt nicht fährt“, so ein gängiger Spruch. Passt ja gut zur BVG.