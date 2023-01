Neuer ZDF-Doku-Dreiteiler „Hitlers Macht“ Der 90. Jahrestag von Adolf Hitlers Regierungsübernahme steht an. Das ZDF bringt dazu eine Dokumentation in drei Teilen. dpa

HANDOUT - Auf dem Obersalzberg bei Berchtesgaden entsteht Mitte der 30er Jahre aus einem Ferienhaus der «Berghof». Tagein, tagaus pilgern Menschen dorthin, um Adolf Hitler aus der Nähe sehen zu können. DF/dpa Heritage-Images/The Print Coll/Z

Mainz -„Der Aufsteiger“, „Der Herrscher“, „Der Zerstörer“ - so heißen die drei Teile einer neuen „ZDFzeit“-Dokumentation mit dem Titel „Hitlers Macht“, die an den kommenden Dienstagen ausgestrahlt wird (17., 24. und 31.1.). Anlass für den Doku-Dreiteiler ist der 90. Jahrestag von Adolf Hitlers Regierungsübernahme - am 30. Januar 1933 ernannte Reichspräsident Paul von Hindenburg Hitler zum Reichskanzler.