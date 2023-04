Schauspieler Sven Walser in Berlin gestorben

Der vor allem als Stallknecht Kuno aus der NDR-Serie „Neues aus Büttenwarder“ bekannte Schauspieler Sven Walser ist tot. Walser sei nach schwerer Krankheit am 4. April in Berlin gestorben, teilte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Dienstag in Hamburg mit. Er wurde 59 Jahre alt. Walser hinterlässt seine Ehefrau und drei Kinder.

Die mittlerweile eingestellte Serie „Neues aus Büttenwarder“ lief von 1997 an, die letzte von 98 Folgen wurde 2021 erstmals ausgestrahlt. Einer der Hauptdarsteller der Reihe war der 2019 gestorbene Schauspieler Jan Fedder.

NDR-Programmdirektor Frank Beckmann würdigte Walser für sein „feines und nuanciertes Spiel“. Der gebürtige Bremer Walser hatte nach der Ausbildung an der Schauspielschule in Hamburg vor allem am Theater gespielt, in den vergangenen Jahren stand er vornehmlich am Hamburger Ernst-Deutsch-Theater auf der Bühne. Im Fernsehen war er auch in Reihen wie „Großstadtrevier“, „Alarm für Cobra 11“ oder den „Soko“-Krimis zu sehen.