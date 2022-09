Am Dienstagabend wird das neue Betriebssystem für Apple-iPhones veröffentlicht. Vor etwa drei Monaten wurde es erstmals vorgestellt, das iPhone 14 ist bereits serienmäßig damit ausgestattet. Nun steht es der breiten Masse zur Verfügung. Apple verrät nun auf der Website, was neu ist.

Das Hintergrundbild im Sperrzustand, dessen Gestaltung bisher bei allen Apple-Smartphones nicht möglich war, kann ab Dienstagabend individuell eingestellt werden. Erstmals können Nutzer Anpassungen wie Farbe, Schrift und Anordnung selbst vornehmen.

Außerdem können bereits versendete Nachrichten in der App „iMessage“ erstmals, ähnlich wie bei dem Messengerdienst „Whatsapp“, zurückgerufen werden. Ebenso wird es eine Editier-Funktion für Nachrichten geben, falls sich nach dem Abschicken ein Fehler eingeschlichen hat.

Für Mails gibt es auch eine Neuerung: Es wird eine Funktion geben, die das zeitversetzte Senden erlaubt. Im Notfall kann eine Mail vor dem Senden so noch zurückgerufen werden.

Die iCloud Fotos-Mediathek wird um die iCloud Shared Photo Library erweitert. So können geteilte Aufnahmen in voller Auflösung angesehen werden.

Neue Sicherheitsfunktion riegelt das iPhone ab

Ein weiteres praktisches Feature wird in die Apple Wallet aufgenommen. Diese Funktion ist bislang nur in den USA zugänglich. Nutzer können persönliche Dokumente wie Personalausweis oder Führerschein in der App speichern. Amerikaner können außerdem durch den Dienst „Apple Pay Later“ Einkäufe in Raten zahlen.

Zudem wird es einen sogenannten Blockierungsmodus geben, der das iPhone vor Cyber-Angriffen abschotten kann. Der Modus gegen Sicherheitslücken blockiert allerdings auch Funktionen wie die Option - empfangene Links anzusehen -ohne die Website zu besuchen.

Das iPhone kann mit dem neuen Update auch als Webcam für den Mac genutzt werden, wenn dieser über macOS 13 Ventura verfügt.

Diese iPhones sind vom Update ausgeschlossen

Das Update kann allerdings nicht geladen werden, wenn Nutzer ein älteres iPhone wie das 6s, die 2016er Version des iPhone SE oder ein iPhone 7 besitzen. Die Software-Unterstützung endet für diese Modelle, es ist folglich mindestens ein iPhone 8 erforderlich.