Neues „Bird Paradise“ in Singapur: Umzug für Tausende Vögel Papageien, Nashornvögel,Pelikane und andere Vögel bekommen ein neues Zuhause. Was sie in ihrem neuen Habitat erwartet. dpa

HANDOUT - Ein Papagei nach dem Umzug im «Bird Paradise». ---/Mandai Wildlife Group/dpa

Singapur -Riesen-Umzugsaktion für Tausende Vögel in Singapur: Im Januar hat der berühmte Jurong Bird Park in dem südostasiatischen Stadtstaat nach 52 Jahren seine Pforten geschlossen. Seither werden die gefiederten Bewohner schrittweise sicher und gut verpackt in ihr künftiges Zuhause gebracht - das brandneue „Bird Paradise“ in der Mandai Wildlife Reserve, eine gute Autostunde entfernt. Vor wenigen Tagen fand eine große Umzugsaktion statt: Unter anderem wurden Papageien, Nashornvögel und Pelikane umgesiedelt.