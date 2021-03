Berlin - In der Deutschen Oper Berlin steht seit Freitag ein neues temporäres Corona-Testzentrum zur Verfügung. Wie die Deutsche Oper am Freitag mitteilte, lassen die Betreiber des Covid-Testzentrums in der Kulturstätte Antigen-Schnelltests durchführen. Einmal wöchentlich kann sich jeder Berliner gratis testen lassen. Wer sich öfter testen lassen will, muss pro Schnelltest 39,90€ zahlen.

Termine können über die offizielle Website des Zentrums gebucht werden. Der Zugang zum Testzentrum erfolgt über den Götz-Friedrich-Platz.

In Berlin öffnen immer mehr Testzentren. Die Nachfrage ist enorm. Auch einige Apotheken bieten kostenlose Schnelltests an.