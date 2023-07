Anthropozän: Dieser Ort soll den Anbruch eines neuen Erdzeitalters belegen

Die Spuren der Menschen sind selbst in der Antarktis zu finden. Am eindrücklichsten zeigt sich das Zeitalter der Menschen laut Forschern an einem auf den ersten Blick unscheinbaren Ort.

Das Team um Tim Patterson (links), Geologieprofessor an der Carleton University, erforscht seit Jahren am Crawford See die Spuren der Menschheit.

Das Team um Tim Patterson (links), Geologieprofessor an der Carleton University, erforscht seit Jahren am Crawford See die Spuren der Menschheit. Peter Power/AFP

Eine Gruppe von Forschern hat den beschaulichen Crawford Lake im kanadischen Bundesstaat Ontario als Referenzpunkt für den Beginn des Anthropozäns auserkoren. Als Anthropozän bezeichnen Wissenschaftler das Erdzeitalter, seit dem das Klima und Leben auf der Erde von Menschen gravierend geändert wurde. Laut der Forschungsgruppe, die seit 2009 Belege für den Beginn des Anthropozäns sammelt, lassen sich die Einflüsse des Menschen im Crawford Lake besonders eindrücklich belegen. Demnach dokumentieren die Sedimente im See rund 1000 Jahre Erdgeschichte mit einer Kulmination von explosionsgleichen menschlichen Störungen Mitte des 20. Jahrhunderts.

Der Crawford Lake liegt – bezeichnenderweise – in einem Vorort. Der See zeige, dass „all die verschiedenen Komponenten des Erdsystems und die Art und Weise, wie sie miteinander interagieren, grundlegend anders sind als früher“, zitiert die Washington Post die Geologie-Professorin Francine McCarthy. Insgesamt waren zwölf Orte in aller Welt in Auswahl gekommen, an denen die Spuren der Menschheit besonders deutlich abzulesen sind. Von diesen Spuren gibt es viele verschiedene:

Treibhausgase

Ein untrügliches Zeichen für das neue Zeitalter ist die rapide Zunahme des Ausstoßes von Kohlendioxid und anderen Treibhausgasen, die die Erdatmosphäre aufheizen. Alles änderte sich, „als die Menschen die Technologie entwickelten, um gespeicherte Sonnenenergie in Form von Öl, Kohle und Gas aus dem Boden zu holen“, sagt der britische Geologe Jan Zalasiewicz, der die Arbeitsgruppe zum Anthropozän von 2009 bis 2020 leitete.

Die Menschheit verbrauchte seit 1950 mehr Energie als in den vorangegangenen 11.700 Jahren des Holozäns. Diese Energie war Grundlage für ein exponentielles Bevölkerungswachstum und sie ermöglichte der Menschheit, die Welt in einer Weise zu beherrschen, wie es zuvor nicht möglich war.

Massentierhaltung

Menschen machen einer wissenschaftlichen Schätzung zufolge heute 34 Prozent der Biomasse aller Landsäugetiere aus, ihre Nutztiere 62 Prozent. Der Anteil der Wildtiere an der Gesamtmasse ist auf vier Prozent geschrumpft.

Allein die Hühner aus der Massentierhaltung machten zwei Drittel der Masse aller Vögel aus, sagt Zalasiewicz. Der Mensch zerstörte das Gleichgewicht der Arten auf der ganzen Welt, zum Beispiel auch, indem er invasive Arten wie Ratten selbst auf den entlegensten Pazifikinseln einschleppte.

Technik-Schrott

Forscher schätzen, dass die Masse aller von Menschen hergestellten Gegenstände bereits die Masse aller Lebewesen auf der Erde übersteigt. Die Anthropozän-Forscher nennen die Überbleibsel der menschengemachten Technik Technofossilien. Dazu zählen zum Beispiel die Milliarden immer schneller veraltender Handys.

Mikroplastik und ewige Chemikalien

Die Produkte der Menschheit hinterlassen weltweit und überall Spuren. So wurde Mikroplastik – winzige Kunststoffteilchen – bereits auf den höchsten Gipfeln und in den tiefsten Meeren nachgewiesen.

Auch die sogenannten ewigen Chemikalien, Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (PFAS), wie sie zum Beispiel für die Beschichtung von Pfannen oder wetterfester Kleidung verwendet werden, verbreiten sich über das Wasser und reichern sich in der Natur an. Diese und viele weitere Hinterlassenschaften werden den Forschern zufolge noch in hunderttausenden Jahren Auskunft über das Zeitalter der Menschen geben.

Atomare Verstrahlung

Die Wissenschaft rätselt, ob es überhaupt noch einen Ort auf der Welt gibt, der frei von menschlichen Spuren ist. Selbst im Pine-Island-Gletscher in der Antarktis fand sich Plutonium, das bei Atomtests in tausenden Kilometern Entfernung freigesetzt wurde.

Für die Wahl des Crawford Lake zum Referenzort des Anthropozäns waren letztlich die Plutonium-Isotope aus oberirdischen Atomwaffentests ausschlaggebend. Schließlich sind diese Spuren der Menschheit überall auf der Erde gut nachweisbar.