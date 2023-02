Neues Geheimmaterial bei Pence und Trump entdeckt Immer wieder tauchen in den USA Regierungsdokumente an Orten auf, an denen sie nichts zu suchen haben. Nun wurden neue Akten entdeckt. dpa

Donald Trump neben Mike Pence. Andrew Gombert/EPA

Washington -In der Affäre um geheime Regierungsdokumente in den USA werden immer neue Details bekannt. So soll das Team des ehemaligen Präsidenten Donald Trump Medienberichten zufolge weiteres Geheimmaterial an die Justiz übergeben haben.