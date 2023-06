Die Südkoreaner sind am Mittwoch ein oder zwei Jahre jünger geworden, da ein neues Gesetz in Kraft getreten ist, das die Anwendung der internationalen Methode zur Alterszählung vorschreibt und die traditionelle Methode des Landes ersetzt.



Nach dem „koreanischen Alterssystem“ werden Babys an dem Tag, an dem sie geboren werden, als ein Jahr alt angesehen, und an jedem 1. Januar wird dem Alter der Menschen ein Jahr hinzugefügt – unabhängig von ihrem tatsächlichen Geburtsdatum. Ein Baby, das am Silvesterabend geboren wird, wird beispielsweise am nächsten Tag zwei Jahre alt.

Es gibt jedoch noch eine andere Zählweise, die das internationale und das koreanische Alterssystem kombiniert: Demnach wird ein Baby mit null Jahren geboren, und an jedem 1. Januar wird ein Jahr hinzugefügt. Wenn also jemand im Juli 2000 geboren wurde, wäre er nach dem internationalen System 16 Jahre alt, nach der gemischten Methode 17 und nach dem koreanischen System 18 Jahre.

Nach dem neuen Gesetz wird das Land das internationale System anwenden, das das Alter anhand des tatsächlichen Geburtsdatums einer Person berechnet, was bedeutet, dass jeder offiziell ein oder zwei Jahre jünger wird.



Trotz dieser Entwicklung werden viele bestehende Gesetze, die das Alter einer Person auf der Grundlage des Kalenderjahrsystems zählen, beibehalten. So können Südkoreaner beispielsweise Zigaretten und Alkohol ab dem Jahr – und nicht ab dem Tag – kaufen, in dem sie 19 Jahre alt werden.

Es wird erwartet, dass einige weiterhin die traditionelle Methode in informellen Situationen verwenden werden. Laut einer im September 2022 durchgeführten Regierungsumfrage gaben jedoch 86 Prozent der Südkoreaner an, dass sie das internationale System in ihrem Alltag übernehmen würden, wenn das neue Gesetz in Kraft tritt.