Neues Laborgebäude für Friedrich-Loeffler-Institut in Jena

Jena -Das Friedrich-Loeffler-Institut in Jena wird in den nächsten Jahren um einen Neubau erweitert. Das viergeschossige Gebäude soll bis 2025 fertiggestellt sein und die Bedingungen für die Forschungen an bakteriellen Tierseuchen- und Zoonoseerregern verbessern, wie die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben am Mittwoch zur Grundsteinlegung in Jena mitteilte.