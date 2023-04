Neues Urwald-Graffiti für mehr Wälder Mit einem großen Urwald-Graffiti an einer Hauswand gegenüber der Eastside-Gallery in Berlin-Friedrichshain will die gemeinnützige Organisation Green Forest F... dpa

Berlin -Mit einem großen Urwald-Graffiti an einer Hauswand gegenüber der Eastside-Gallery in Berlin-Friedrichshain will die gemeinnützige Organisation Green Forest Fund auf die Bedeutung unbewirtschafteter Wälder aufmerksam machen. Das Street-Art-Projekt setzt die Organisation gemeinsam mit dem Künstler-Duo Herakut um, wie der Verein am Samstag mitteilte. Das Bild sollte im Laufe des Wochenendes weitgehend fertig sein. Es zeigt einen Hirsch im Wald.