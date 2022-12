Neues Video: Melanie Müller bei rechtsradikalem Kampfsport-Event?

Nach „Sieg Heil“-Rufen ihrer Fans, und einem angeblichen Hitlergruß durchsuchten Polizisten bereits im Oktober die Wohnung von Schlager-Sängerin und Reality-Star Melanie Müller. Nun scheint sich ein weiteres Puzzleteil gefunden zu haben, dass den Verdacht mutmaßlicher Verbindungen der 34-Jährigen zur rechtsradikalen Szene erhärten lässt.

Wie der Spiegel berichtet, soll Müller bei einem Kampfsport-Event des Vereins „Frontière – Respect of the Streets“ teilgenommen haben – ein Mixed-Martial-Arts-Club (MMA), dessen Veranstalter ebenfalls mit dem rechten Milieu verbandelt sein soll. Ein Video von Anfang September zeigt die Sängerin in der ersten Reihe, als Zuschauerin beim Boxkampf „Jerome vs. Mukhtar“. Die Szenerie wirkt amateurhaft, der Boxring besteht aus aufeinander gestapelten Autoreifen. „Gib ihm! Komm, zieh durch, jetzt!“, ruft Müller. Das Video findet sich auch auf YouTube.

Rechte Boxkämpfe und NS-Tattoo

Dass Teile der europäischen Kampfsport-Szene von rechtsextremen Gruppen mitgeprägt werden, ist bekannt. Mit dem „Kampf der Nibelungen“ fand seit 2013 jährlich eines der größten Events der europäischen Neonazi-Szene in Sachsen statt. Wie der Spiegel berichtet, könnten auch bei „Frontière“ Verbindungen in die Nazi- und Hooliganszene bestehen. So soll Veranstalter Steffen S. – Spitzname „La Vie“ – mehrere Tattoos tragen, die zwar nicht verboten sind, aber als klassische Symbole des rechtsradikalen Milieus gelten. Eines trage den Schriftzug „Deutscher Kämpfer“, ein anderes zeige den NS-Adler, so der Spiegel.

Auf Instagram posierte „La Vie“ auch schon mit Melanie Müller und dankte der Sängerin für ihre Teilnahme – seine Tattoos blieben dabei allerdings verdeckt.

Bei „Frontière“ streitet man Kontakte zur Neonazi-Szene indes ab. „Wir haben mit Rechtsradikalen nichts zu tun und distanzieren uns vom Rechtsextremismus“, sagte einer der Organisatoren dem Stern. „Wir sind alle Multi-Kulti aufgewachsen. Bei uns kämpfen Deutsche, Afrikaner, Asiaten, Europäer, ganz egal, unter unseren Freunden sind Franzosen, Türken, Marokkaner und Sinti und Roma. Unsere Religion ist Respekt.“

Staatsschutz ermittelt: Wohnungsdurchsuchung bei Melanie Müller

Es ist nicht das erste Mal, dass Müller eine Nähe zum rechtsextremen Milieu vorgeworfen wird. Ende September war der Bild-Zeitung ein Video zugespielt worden, dass zeigen soll, wie die Sängerin bei einem Auftritt den Hitlergruß zeigt. Tatsächlich reißt Müller auf dem Video wiederholt den Arm in die Luft und skandiert mit dem Publikum „Ost, Ost, Ostdeutschland“ - ein Schlachtruf der Fußball-Szene, der auch von rechtsradikalen Hooligans genutzt wird.

„Das Foto ist völlig aus dem Zusammenhang gerissen“, erklärte Müller schon damals der Berliner Zeitung. Bei dem Auftritt habe sie gesungen, getanzt und eben auch ausladend gestikuliert. „Das Foto ist aus einer Bewegung herausgenommen und kein Hitler-Gruß“, so die 34-Jährige. Den Behörden reichte das offenbar nicht als Erklärung – im Oktober durchsuchte der Staatsschutz das Haus der ehemaligen Dschungelcamp-Teilnehmerin in Leipzig.