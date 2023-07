Neukölln: 84-jähriger Raser kracht gegen drei Fahrzeuge, Auto kippt auf die Seite

Ein 84-jähriger Autofahrer hat am Sonntagvormittag in Berlin-Neukölln einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei war der Senior um 11.15 Uhr mit seinem Wagen auf der Delbrückstraße in Richtung der Karl-Marx-Straße unterwegs, als er mit überhöhter Geschwindigkeit in einen Kreuzungsbereich gerast sein soll. Laut Zeugenaussagen habe er dabei die Vorfahrt einer 38-jährigen Autofahrerin missachtet, sodass es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam.

Der 84-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen zwei geparkte Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls kippte sein Wagen auf die Seite und blieb liegen. Alarmierte Rettungskräfte befreiten den Rentner aus dem umgekippten Unfallwagen. „Da der Senior während der Behandlung am Unfallort das Bewusstsein verlor, wurde er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht“, erklärte ein Polizeisprecher. Die 38-jährige Unfallbeteiligte blieb unverletzt.