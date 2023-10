Neukölln: Antiisraelische Graffitis sorgen für Großeinsatz der Polizei

In Berlin-Neukölln hat es wegen antiisraelischer Graffitis am Dienstagabend einen Polizeigroßeinsatz gegeben. Nach ersten Erkenntnissen vor Ort alarmierten Anwohner die Polizei gegen 20.45 Uhr zur Glasower Straße, da mindestens fünf Menschen die Straße auf und ab gerannt sein sollen und Sprühgeräusche zu hören waren. Die Polizei rückte demnach mit einer Einsatzhundertschaft an und fand mehrere „Fuck Israel“-Schriftzüge auf den Straßen und an Fassaden sowie gesprühte Palästina-Flaggen.

Mindestens drei junge Männer galten ersten Informationen zufolge als Tatverdächtige und wurden vorerst festgehalten. Da jedoch keine Tatmittel wie Sprühdosen im Bereich gefunden werden konnten, durften die Männer ihren Weg fortsetzen. Sie wurden aufgefordert, den Bereich weiträumig zu verlassen. In einem Hausflur im Tatbereich wurde im Anschluss ein Beutel mit Sprühdosen gefunden.

In der Bürgerstraße, nur wenige hundert Meter entfernt, wurden Graffiti-Schmierereien an der Fassade der Zürich-Grundschule gemeldet. Demnach wurde ein Davidstern und das Wort „Fuck“ auf den Bürgersteig gesprüht. Die Polizei machte die Schmierereien mit Kreidespray unkenntlich.