Neukölln: Autofahrer fährt Polizisten an und liefert sich Verfolgungsjagd

Ein verletzter Polizist, mehrere beschädigte Autos und ein Crash mit dem Polizeiwagen: Das ist die Bilanz einer halsbrecherischen Verfolgungsjagd in Berlin-Neukölln.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, waren Polizisten am Montagabend gegen 18.10 Uhr auf einen rasant fahrenden Autofahrer aufmerksam geworden. Als sie den Mann zum Anhalten aufforderten, stoppte dieser zunächst in einer Einfahrt im Mittelweg, beschleunigte jedoch kurz darauf wieder und fuhr auf die sich nähernden Polizisten zu. Während es einer Beamtin gelang, dem herannahenden Auto durch einen Sprung auszuweichen, wurde ihr Kollege getroffen und erlitt Verletzungen im Bereich des linken Knies.

Verfolgungsjagd in Neukölln: Fluchtfahrzeug war gestohlen

Der 51-jährige Tatverdächtige raste weiter und prallte dabei mehrfach gegen parkende Autos, ehe er durch ein plötzliches Bremsmanöver einen Auffahrunfall mit dem nachfolgenden Einsatzwagen provozierte. Er versuchte noch, zu Fuß weiter zu flüchten, konnte jedoch festgenommen werden. Eine Abfrage im Polizeilichen Informationssystem ergab, dass das Fluchtfahrzeug als gestohlen gemeldet war.

Der Tatverdächtige wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, ehe der Abend für ihn in einem Polizeigewahrsam endete. Der verletzte Beamte bedurfte ebenfalls der ambulanten Behandlung in einem Krankenhaus. Beide Polizisten traten anschließend vom Dienst ab.