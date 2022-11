Neukölln: Junger Mann schrottet Papas Mercedes – Auto fängt Feuer

In Berlin-Neukölln hat ein Autofahrer den Mercedes seines Vaters geschrottet. Wie die Polizei mitteilte, soll der 23-Jährige in der Nacht zum Samstag mit dem Wagen von der Gielower Straße in die Fritz-Reuter-Allee abgebogen sein. Dabei soll er die Vorfahrt eines 49-jährigen Autofahrers missachtet haben, der auf der Fritz-Reuter-Allee in Richtung Britz-Süd unterwegs war.

Beide Fahrzeuge stießen zusammen, es entstand erheblicher Sachschaden, so die Polizei. Durch die Wucht des Aufpralls entzündete sich im Motorraum des Mercedes Feuer. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der 23-Jährige gab an, das Fahrzeug ohne Einverständnis seines Vaters geliehen zu haben, während dieser gerade irgendwo Urlaub machen soll. Einen Führerschein hat der junge Mann nicht.