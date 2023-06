Neukölln: Drei Männer nach Prügelei in der Hermannstraße verletzt

Auf der Hermannstraße geraten zwei Personengruppen in Streit. Drei Männer bleiben mit Verletzungen zurück. Der Vorfall wirkt mysteriös.

In Berlin-Neukölln sind auf der Hermannstraße in der Nacht zu Sonntag drei Menschen mit einer anderen Personengruppe in Streit geraten und dabei erheblich verletzt worden. Die Gruppe konnte nach erste Polizeiinformationen fliehen.

Nach ersten Informationen erlitten drei Personen Atemwegsreizungen durch Reizgas, stumpfe Verletzungen am Rücken und ein Mann offenbar oberflächliche Stichverletzungen am Rücken.

Prügelei auf der Hermannstraße: Tatgeschehen unklar

Mindestens zwei Männer wurden vorerst an den Händen gefesselt, da die Situation unübersichtlich war. Die dritte Person kam erst 25 Minuten später zu der Einsatzörtlichkeit und wollte seine Augenreizungen behandeln lassen. Er hatte ebenso Stichverletzungen. Zwei Rettungswagen der Berliner Feuerwehr kümmerten sich um die drei Männer, spülten die Augen aus und sichteten die Stichverletzungen.

Ein Verletzter wird von den Rettungskräften versorgt. Morris Pudwell

Aus den Aussagen ergibt sich nicht, wer nun Geschädigter und oder Angreifer war. Anzeigen zu wechselseitigen Körperverletzungen wurden gefertigt. Personalien wurden festgestellt. Die Männer konnten nach 30 Minuten ihren Weg fortsetzen.