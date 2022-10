Neukölln: Frau nach Mordversuch in Lebensgefahr, Mann auf der Flucht

Ein Mann hat in der Nacht zu Sonntag in der Neuköllner Boddinstraße versucht, seine Ex-Freundin mit dem Messer zu töten.

In Berlin-Neukölln hat ein Mann in der Nacht zu Sonntag versucht, seine Ex-Freundin mit dem Messer zu töten. Die Tat ereignete sich in der Boddinstraße. Wie die Polizei der Berliner Zeitung bestätigt, schwebt die Frau in Lebensgefahr. Sie musste in der Nacht notoperiert werden.

Der Mann ist auf der Flucht. Die Hintergründe des versuchten Femizids sind unklar. Die Polizei Berlin wird im Laufe des Tages mehr Details bekanntgeben.